Comunali a Cagliari. Oggi tavolo di coalizione del centrodestra

L’incontro è in programma alle 10.00

Di: Antonio Caria

Si terrà oggi 5 maggio alle 10.00, nella sede dei Popolari per Cagliari in via Alghero, 47, il tavolo della coalizione di centrodestra e sardista. Si parlerà delle prossime elezioni Comunali di Cagliari.

L’incontro viene dopo la scelta di candidare alla carica di primo cittadino Paolo Truzzu di Fratelli D’Italia.