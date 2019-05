Indennizzi agricoltori e allevatori, Cuccu: “Non si può più continuare ad aspettare, dal 2017 neanche un centesimo”

"I risarcimenti ad agricoltori e allevatori dopo le alluvioni del 2017 tardano ad arrivare. Serve un urgente intervento del Presidente Solinas"

Di: Alessandro Congia

Carla Cuccu, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, interviene a sostegno del mondo agricolo che ha chiesto al Governatore sardo tempi più veloci per i pagamenti e una riforma del settore.

"Non è accettabile che lo stallo sulla nomina dell'assessore all'Agricoltura possa proseguire. L'immobilismo politico danneggia il mondo produttivo isolano - prosegue Cuccu - e sapere che da due anni sono state liquidate appena 10 pratiche delle oltre 10.000 domande di risarcimento presentate vuol dire che burocrazia non fa rima con amministrazione efficiente".

I fondi europei sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo della Sardegna, e le emergenze della nostra Isola dovranno essere una priorità dell'aula di Bruxelles. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cuccu prosegue nei suoi incontri assieme ai candidati alle elezioni Europee Donato Forcillo ed Alessandra Todde, con l'obiettivo di “portare concretamente la Sardegna ad essere interlocutore diretto in Europa per sviluppare le tematiche dei fondi europei".

"Per questo - sottolinea - è fondamentale dotare la Regione di una riorganizzazione della macchina amministrativa, con funzionari e specializzazioni che si occupino di predisporre i bandi, e di ottenere finanziamenti da poter liquidare in tempi brevi e certi".

La Consigliera Regionale pentastellata punta il dito anche contro il cattivo uso dei fondi europei. “Tra Por, Fesr, e altri fondi comunitari è aumentata la disponibilità di risorse per la Sardegna rispetto a quanto era stato chiesto, ma – nonostante ciò – è stato dimostrato che la classe politica non è riuscita a spenderle bene”.

“La classe politica – ha concluso Cuccu – in questi anni si è distinta per una scarsa capacità dell'uso di queste risorse fondamentali per lo sviluppo della nostra economia. Noi vogliamo dar voce e dignità alla Sardegna in Europa”.