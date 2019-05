Di Maio arriva in Sardegna e boccia Solinas: "Interessi dei cittadini sacrificati per quelli dei partiti"

Il leader del M5s sarà oggi ad Alghero, Cagliari e Assemini in vista di Europee e Comunali

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader de M5s Luigi Di Maio arriva in Sardegna per lanciare la volata dei candidati pentastellati alle elezioni Europee del 26 maggio e valutare la situazione in vista delle Comunali del 16 giugno che interesseranno, fra le altre città, Cagliari e Sassari.

È il primo big ad arrivare nell'Isola, e non risparmia attacchi al presidente Solinas e alla Giunta incompleta e sostenuta dal compagno di Governo Salvini.

"Quello sardo è uno di quei casi in cui gli interessi dei cittadini vengono sacrificati per quelli dei partiti - così Di Maio -. Anche se in campagna elettorale facevano a gara per distribuire promesse sulle vertenze più delicate".

Questa mattina il vicepremier sarà ad Alghero dove incontrerà i cittadini. Nel pomeriggio è previsto un vertice riservato a Cagliari con il mondo dell'imprenditoria mentre alle 20 la chiusura del tour in piazza ad Assemini.