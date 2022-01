Meloni: "Il centrodestra va rifondato, in Parlamento non esiste"

"Mattarella scelto per basso calcolo politico"

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue il j'accuse di Giorgia Meloni contro gli alleati di centrodestra. Dopo il perentorio "Non ci posso credere", seguito nel pomeriggio alla decisione di Salvini di convergere su Mattarella, la Meloni ha rincarato la dose più tardi promettendo: "Non asseconderemo un Mattarella bis al Quirinale, considerandola una scelta che non appare fatta nell'interesse dell'Italia ma piuttosto per molto più bassi calcoli di opportunità".

"I partiti hanno scelto di tirare a campare - ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia -, barattando di fatto sette anni di Presidenza della Repubblica in cambio di sette mesi in più di Governo e di legislatura".

La leader di Fdi ha aggiunto che il centrodestra "Va rifondato da capo. Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. E' ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo, ma credo che bisogna ricominciare da capo".