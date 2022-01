Quirinale. Letta: "Da Mattarella scelta di generosità"

Letta: "Il campo largo esiste grazie al nostro lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader dem Enrico Letta ha giocato la sua partita meglio di tutti sulla strada per il Quirinale, e ora può tirare le somme.

"Per quanto ci riguarda la capacità di giocare di squadra è la ragione vera del successo - dichiara -. Non c'è individualismo, non c'è personalismo".

Il segretario del Pd si è espresso nel corso dell'assemblea con i grandi elettori alla Camera. "Tutti i passaggi politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro. Siamo riusciti a tenere tutti attorno", ha aggiunto Letta.

"Voglio esprimere un grande ringraziamento al Presidente Mattarella per la scelta che è una scelta di generosità nei confronti del Paese ed è oggi fondamentale, importante e necessaria. Credo che sia una bella giornata per l'Italia e importante per la politica italiana", conclude il numero uno del Pd.