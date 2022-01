Terremoto nel centrodestra. E la Lega perde pezzi, dimissioni di Giorgetti dal MiSE?

Ministro dello Sviluppo economico: "Dimissioni? Il Governo ha bisogno di una messa a punto"

Di: Redazione Sardegna LIve

Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Le due anime della Lega sono sempre più lontane, una convivenza da sempre complicata che oggi potrebbe portare a un indebolimento del Carroccio in chiave Governo.

"Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l'intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica", ha dichiarato nel pomeriggio Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico.

In giornata, voci di corridoio riferivano di un possibile addio al ministero dello stesso Giorgetti. "Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto - ammette l'esponente leghista dell'Esecutivo -. Il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest'anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al paese".