Quirinale. Colloquio tra Mattarella e Mario Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'incontro di oggi al Quirinale, avrebbe chiesto al Capo dello Stato di rimanere per "il bene e la stabilità del paese", se il Parlamento lo chiederà

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Colloquio di venti minuti tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi, al termine della cerimonia al Quirinale per il giuramento del nuovo giudice costituzionale Fillippo Patroni Griffi.

L'ipotesi del secondo mandato per il presidente Sergio Mattarella prende quota, probabilmente in modo definitivo e decisivo, mentre è in corso la settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di primo livello, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'incontro di oggi al Quirinale, avrebbe chiesto al Capo dello Stato di rimanere per "il bene e la stabilità del paese", se il Parlamento lo chiederà. Draghi sta contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per stringere sulla rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica.

La prima svolta alla Camera arriva con l'apertura di Matteo Salvini: il bis al Quirinale per l'attuale Capo dello Stato "non può essere una scelta di ripiego. Se quella è la via ci si arrivi con convinzione", dice Salvini. "Mi sembra più serio dire che c'è una parte del Parlamento che non vuole trovare accordo, e la squadra resta così, Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a palazzo Chigi", aggiunge.

