Quirinale. Meloni: "Anche in quinta votazione noi granitici e leali, altri no"

"Alcuni hanno lavorato dall'inizio per impedire storica elezione presidente centrodestra"

Di: Sardegna Live - Adnkronos

"Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione per il Quirinale si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri".

Lo scrive in una nota Giorgia Meloni, dopo la fumata nera in Aula su Elisabetta Casellati, lanciata stamattina ufficialmente nell'agone quirinalizio da Matteo Salvini a nome del centrodestra.

"C'è chi in questa elezione, dall'inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra - aggiunge la leader di Fratelli d'Italia -. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così".