Quirinale. Fumata nera anche per quinto scrutinio

La presidente del Senato Casellati, spinta dal Centrodestra, non raggiunge i 505 voti necessari per il quorum. Alle 17 sesto scrutinio, Salvini: "Voteremo ancora lei"

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora fumata nera al quinto scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Dopo l'annuncio del Centrodestra riguardo la decisione di lanciare il nome del presidente del Senato, i voti per Maria Elisabetta Casellati si sono fermati a 382.

Ancora lontani dai numeri necessari per raggiungere il quorum (505 voti). Circa il 10% delle preferenze va a Sergio Mattarella, che chiude con 46 voti.

Il Centrosinistra si è astenuto dalle votazioni. Tra i nomi dei votati anche Silvio Berlusconi e Antonio Tajani di Forza Italia. Qualche voto anche per Mario Draghi, Casini e per Nino di Matteo dagli ex M5S.

Alle 17 di questo pomeriggio nuovo scrutinio. Salvini aveva assicurato: "Se ci sarà un sesto scrutinio voteremo ancora Casellati", ma adesso il Centrodestra dovrà rivedere i piani.