Europee2019: Luigi Di Maio in Sardegna

Appuntamento con il ministro ad Alghero e ad Assemini

Di: Redazione Sardegna Live

Due gli appuntamenti in programma per il vice premier Luigi Di Maio. In vista delle elezioni europee del 26 maggio, il ministro Luigi Di Maio sarà ad Alghero sabato prossimo, 4 maggio, ore 11:30 in Piazza Civica e ad Assemini, ore 20, in Piazza Repubblica presso l'Anfiteatro Comunale.

“Ci vediamo per parlare di futuro e cambiamento, in Italia e in Europa” si legge sul blog ufficiale del Movimento 5 stelle.