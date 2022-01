Covid e viaggi, Speranza: “Da febbraio basterà il Green Pass per entrare in Italia da Paesi Ue”

Dal 1° febbraio 2022 sarà lo status personale del cittadino, con vaccinazione completa, guarito dal Covid oppure dotato di tampone, e non l’area di provenienza a determinare la possibilità di viaggiare nel territorio europeo

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero: per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il Green pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni.

L’ordinanza del ministro fa seguito e recepisce la raccomandazione arrivata dal Consiglio europeo. Infatti, l’Unione europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi criterio principale per definire le aree più colpite dalla pandemia Covid 19 e dunque sottoposte a maggiori restrizioni di viaggio, in favore di un approccio “individuale”.

Dunque, come precisato dal Consiglio e chiarito da "Il Fatto Quotidiano”, dal 1° febbraio 2022 sarà lo status personale del cittadino, con vaccinazione completa, guarito dal Covid oppure dotato di tampone, e non l’area di provenienza a determinare la possibilità di viaggiare nel territorio europeo. “Un approccio basato sulla persona semplificherà sostanzialmente le norme applicabili e fornirà ulteriore chiarezza e prevedibilità ai viaggiatori. I viaggiatori in possesso di un valido certificato digitale Covid Ue non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione”, si legge in una nota diffusa martedì dal Consiglio. Ad eccezione però “delle zone in cui il virus circola a livelli molto alti”.