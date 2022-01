Quirinale. "Salvini a casa di Sabino Cassese", la Lega smentisce. Trattative per il Colle?

Ha 87 anni. Ministro della Funzione pubblica con Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, paragonò Conte a Orban commentando il primo rinnovo dello stato d'emergenza Covid

Di: Pietro Lavena

"Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è recato questo pomeriggio nella casa romana del professor Sabino Cassese ai Parioli". Lo ha rivelato pochi minuti fa l’edizione online del Foglio. Poco prima il leader leghista aveva dichiarato: "La soluzione può essere vicina". Per le 19, tra l'altro, Salvini ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori. La notizia è subito rimbalzata sui social e sui siti delle principali testate giornalistiche. Ma a sorpresa è arrivata la smentita della Lega. "Nessun incontro", dicono dal Carroccio. Eppure, gli analisti, ritengono che trattative potrebbero essere in corso proprio sul nome dell'87enne giurista campano.

Cassese, nato ad Atripalda (Avellino) nel 1935, è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista del Foglio e del Corriere della Sera.

A luglio 2020, in un editoriale sul Corriere e poi in un’intervista al Riformista, aveva paragonato l’allora premier Giuseppe Conte al premier ungherese Viktor Orbán commentando il primo rinnovo dello stato d’emergenza per il Covid.

Nel suo commento su Corsera, in particolare, aveva scritto: “perché venga prorogato uno stato di emergenza, non basta che vi sia la previsione o il timore di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza". La proroga "è inopportuna perché il diritto eccezionale non può diventare la regola". Cassese, in quella occasione, concludeva così: "Non dimentichiamo che Viktor Orbán cominciò la sua carriera politica su posizioni liberali".