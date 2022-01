Quirinale. Casellati presidente? Letta: "Operazione assurda, farebbe saltare tutto"

"Sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale"

Di: Redazione Sardegna Live

"Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile".

Enrico Letta durissimo sull'ipotesi di una candidatura di Maria Elisabetta Casellati alla presidenza della Repubblica. Il segretario del Pd scrive su Twitter: "Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto".

Secondo fonti dem, dopo l'incontro con leader di Iv Matteo Renzi, Letta ha confermato che il Pd è contrario a una candidatura di parte che spacchi la maggioranza. E che farà il possibile per bloccarla.