Quirinale. Dal centrodestra rosa di tre nomi: Nordio, Pera e Moratti

In corso la seconda votazione per l'elezione del Capo dello Stato

Di: Pietro Lavena

Il centrodestra presenta la rosa di nomi per il Quirinale. Sono quelli di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Restano fuori dai giochi, per il momento, Maria Elisabetta Casellati, Franco Frattini, Pier Ferdinando Casini e Antonio Tajani, le cui candidatura erano caldissime nei giorni scorsi.

"Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti - ha detto Matteo Salvini riferendosi alle figure individuate -. Questi sono i tre nomi ufficiali del centrodestra partendo dal presupposto che non vogliamo imporre niente a nessuno". Poco prima, fuori Montecitorio, il leader della Lega aveva ribadito: "Draghi è a Chigi e lavora bene lì".

Oggi è la seconda giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Dalle 15 il Parlamento in seduta comune integrato dai 58 delegati delle Regioni è tornato in Aula per votare dopo il primo scrutinio di ieri andato a vuoto (672 schede bianche su 1009).

L'indicazione arrivata da M5S, Pd e Leu è stata quella di confermare anche oggi la scheda bianca. Stessa linea seguita dal centrodestra.

MARCELLO PERA. Toscano di Lucca, 79 anni. Politico, filosofo e accademico italiano, senatore per Forza Italia e Popolo della Libertà dal 1996 al 2013, e Presidente del Senato nella XIV Legislatura. Il 12 novembre 2018 è stato nominato presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CARLO NORDIO. Ex magistrato, nato a Treviso, classe 1947. E' stato procuratore aggiunto di Venezia e titolare dell'inchiesta sul MOSE di Venezia, fu protagonista della famosa stagione di Mani pulite con la celebre inchiesta sulle cooperative rosse. Negli anni ottanta condusse le indagini sulle Brigate Rosse venete e sui sequestri di persona.-

LETIZIA MORATTI. Milanese, classe '49, politica e dirigente d'azienda italiana. Da inizio gennaio 2021 è vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. È stata presidente della Rai dal 1994 al 1996 e ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal 11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 nei governi Berlusconi II e III. Sindaca di Milano dal 5 giugno 2006 al 1º giugno 2011 e presidente del CdA di UBI Banca dal 2019 al 2020.