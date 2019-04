Europee. Il candidato Donato Forcillo (M5s): “L’obiettivo è di portare in Europa la voce della gente comune”

L'appuntamento elettorale è in programma domenica 26 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

“La mia storia è quella di tanti ragazzi sardi che hanno dovuto fare la valigia alla ricerca di un futuro migliore, lontano dalla propria terra e dai propri affetti. Oggi sono qua a 32 anni, con la mia vita da emigrato e con il desidero e la volontà di cambiare le cose, perché nessuno debba ancora rinunciare al diritto di vivere nella propria terra”. Sono parole di Donato Forcillo di Porto Torres, candidato per le Europee 2019 del Movimento 5 Stelle.

BIOGRAFIA. Il padre è un ex operaio in pensione, la madre casalinga. Quarto di quattro figli Donato racconta di provenire “da una famiglia che ha vissuto e vive i problemi quotidiani delle comuni famiglie italiane”. Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico. Successivamente si è laureato in Economia aziendale e Scienze Economiche con votazione di 110 e lode presso l’Università di Sassari.

Dopo l’esperienza universitaria ha insegnato Economia Politica nella facoltà di Giurisprudenza di Sassari, lavorando inoltre per alcuni mesi a Milano come assistente revisore legale dei conti presso una società internazionale. Ha ottenuto un Dottorato in Economia Politica, con una tesi di ricerca sulla tutela dei lavoratori in azienda, presso l’università di Cagliari svolgendo inoltre un periodo di ricerca di 9 mesi presso la Queen Mary University di Londra. Per alcuni mesi è stato socio del Comitato Giovani UNESCO per la Regione Sardegna e inoltre membro del CRENoS (Centro per le Ricerche del Nord e Sud Sardegna).

A 28 anni Forcillo è divenuto Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione e Patrimonio del Comune di Porto Torres. Ha avviato inoltre il progetto del Reddito Energetico, che ha visto il comune di Porto Torres capofila del progetto in Italia, e replicato in varie parti d'Italia.

Attualmente vive e lavora a Roma dove si occupa di energy management e blockchain presso una società internazionale operante nel settore dell’energia.