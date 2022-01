Quirinale, prima giornata con fumata nera. Incontro Letta-Salvini: "Aperto dialogo"

Alla Camera prevale scheda bianca, come annunciato dai principali partiti. The Economist: "Il tentativo di Draghi di diventare presidente è nocivo all'Italia e l'Europa"

Di: Redazione Sardegna Live

Fumata nera. E' questo l'esito del primo scrutinio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica, successore di Sergio Mattarella. La prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni nell'Aula di Montecitorio si è conclusa. Terminato anche lo spoglio che è stato effettuato dal presidente della Camera Roberto Fico. I segretari stanno procedendo ai conteggi e si attende a breve la proclamazione del risultato. Il numero delle schede bianche - come annunciato dai principali partiti di centrosinistra e centrodestra - supera il quorum minimo richiesto.

Sono 672 le schede bianche pescate dalle urne, 32 i voti per Paolo Maddalena, 16 per Sergio Mattarella, 7 rispettivamente per Marta Cartabia e Roberto Cassinelli, 6 per Antonio Tasso, Silvio Berlusconi e Guido De Martini e una manciata di voti per altre figure

Le prime tre votazioni prevedono l'elezione a maggioranza di due terzi dei componenti (672 voti), poi basterà la maggioranza assoluta.

La giornata è stata caratterizzata dagli incontri tra i leader dei principali partiti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto in giornata un colloquio con il segretario del Pd, Enrico Letta e con quello della Lega, Matteo Salvini. Salvini ha visto lo stesso Letta. "Si è aperto un dialogo", fanno sapere Lega e Pd con una prima nota congiunta. Faccia a faccia anche fra il numero uno del Carroccio e il capo del M5S, Giuseppe Conte. "Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità", ha dichiarato il leader leghista.