Comunali 2019. “Avanti Tutti Tour” fa tappa a Sassari

Venerdì 3 maggio alle 18.00, i senatori del Movimento Cinque Stelle Gianluigi Paragone e Ettore Licheri saranno in piazza Castello per sostenere Maurilio Murru

Di: Antonio Caria

“Nessuno deve restare indietro. Il cittadino deve essere il centro della politica, la sua stella polare. Va garantito a tutti una vita dignitosa e, se possibile, il benessere”. È il messaggio che guida la missione del Movimento 5 Stelle che con “Avanti Tutti Tour” sarà a Sassari, venerdì 3 maggio alle 18.00 in piazza Castello, per sostenere la candidatura a Sindaco di Maurilio Murru.

Un giro per l’Italia dei portavoce pentastellati in vista delle elezioni europee, ma anche di quelle amministrative. A sostegno di Murru arriveranno i senatori Ettore Licheri, avvocato sassarese, e Gianluigi Paragone, giornalista lombardo noto anche per aver condotto in televisione apprezzati talk show politici. L’appuntamento è alle 18 in Piazza Castello.

Come annunciato in un post sul blog delle stelle “Avanti Tutti vuol dire avanti il lavoro e la giustizia sociale, come fatto con il Decreto dignità, con il Reddito di cittadinanza e con Quota 100, e come avverrà con il Salario minimo orario. Vuol dire avanti l’ambiente, come fatto il blocco alle trivelle e come avverrà con la legge SalvaMare. Vuol dire avanti la giustizia, come fatto con lo Spazzacorrotti e come avverrà con la riforma della giustizia e con il Codice rosso. Vuol dire avanti i più deboli, gli esodati, i truffati dalle banche, i malati di gioco d’azzardo, i pensionati minimi, le giovani coppie”.