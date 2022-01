Draghi firma Dpcm: ecco i negozi dove non servirà il Green pass

Il decreto "acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022",

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm che disciplina - dal 1 febbraio - l’accesso a servizi ed attività al chiuso anche a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19.

Attività commerciali di vendita al dettaglio

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.