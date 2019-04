Zoffili (Lega) contro Di Maio: “Si faccia un buon mirto, presto la Giunta Regionale sarà al completo”

Le repliche aspre del coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili al vice premier Pentastellato, Luigi Di Maio

Di: Alessandro Congia

Si sa, se ne parla da settimane, la nuova Giunta del Governatore della Sardegna, Christian Solinas, è ancora a ‘pezzettini’, ma (a detta del Presidente dei Quattro Mori, è utile non fare le cose affrettate e lavorare per comporre uno schema unito, fatto di persone capaci e responsabili).

Ma si sa, cosa ancor più nota, le frecciatine di questi giorni lanciate dal M5S, in particolare da Luigi Di Maio, durante la querelle gialloverde contro Solinas, appeso al braccio di ferro su sanità e urbanistica), hanno infastidito non solo i leghisti.

"Luigi Di Maio e' ancora nervoso per la clamorosa sconfitta dei suoi grillini in Sardegna - attacca il deputato e coordinatore del Carroccio per la Sardegna, Eugenio Zoffili - si faccia un buon mirto per ritrovare la calma e invece di criticarci ci aiuti a risolvere da Roma i problemi dei telefoni che non funzionano su mezza isola e dei trasporti a rilento di Toninelli: Ministeri e competenze romane dei Cinquestelle".

Lo ha detto apertamente Zoffili, che ha parlato di un recentissimo incontro formale avvenuto con il Governatore Christian Solinas, col quale ha delineato l’imminente nomina degli ultimi assessori che dovranno”risolvere gli urgenti problemi di tutti i cittadini sardi purtroppo ereditati, anche in questa Regione, dalla fallimentare e irresponsabile gestione del Partito Democratico".