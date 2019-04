Pressing di Solinas sulle compagnie aeree per garantire i collegamenti

Si cerca anche di garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna durante il periodo pasquale.

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le interlocuzioni del presidente della Regione Christian Solinas con i vettori per incrementare l’operatività dei voli e per garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna durante il periodo pasquale.

Tale attività è finalizzata alla riprotezione dei passeggeri in coerenza con l’accordo siglato ieri tra Alitalia e Air Italy. A tal fine la Regione ha acquisito la disponibilità di Air Italy a operare ulteriori rotazioni su Malpensa e su Roma.