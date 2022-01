Virginia Raggi "Nì vax" in fila in farmacia. Calenda: "Chiarisca se è vaccinata o fa il tampone"

L’ex sindaca di Roma fotografata incappucciata in fila presso una farmacia

Di: Redazione Sardegna Live

Cappuccio sulla testa e mascherina sul viso non hanno camuffato l'ex sindaca di Roma Virgina Raggi, fotografata in fila presso una farmacia capitolina da alcuni cittadini. Lo scatto che divide la politica è stato fatto in piazzale Medaglie d’Oro, alla Balduina.

L’esponente del M5S, già affetta dal virus nel mese di novembre del 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai chiarito se si fosse sottoposta a immunizzazione oppure no, il che sollevò già allora una polemica. "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici — aveva detto la Raggi a In Onda sul La7 lo scorso mese di agosto—. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui". Il suo medico curante, a suo dire, le avrebbe consigliato di non fare il vaccino perché aveva gli anticorpi ancora molto alti.

Ma dopo diversi mesi, mentre l’Italia è alle prese con la terza dose e il governo ha varato l’obbligo vaccinale per gli over 50, non è ancora chiaro se l’ex sindaca della capitale sia protetta dal Covid o se ricorra al tampone ogni 48 ore.

Gli avversari politici hanno già coniato per lei l'ironica definizione "Nì vax". "Virginia Raggi dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno — ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione —. Avrà le sue ragioni e potrà esporle con efficacia. Però questo dire non dire non è appropriato per una figura pubblica".