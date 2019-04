Decreto Agricoltura, accolto un ordine del giorno di Salvatore Deidda (Fdi)

Il deputato sardo: “Valuterà e studia decreto per danni causati nel 2018 dal maltempo in Sardegna”

Di: Antonio Caria

Tra la prima settimana di maggio e i mesi autunnali dello scorso anno, la Sardegna è stata colpita da violenti fenomeni meteorologici che hanno causato non pochi problemi al comparto agricolo e pastorale.

A questo proposito è stato accolto l'ordine del Giorno presentato dal Deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che impegna il Governo a valutare e studiare un Decreto per risarcire le imprese agricole e gli allevatori, anche ai non assicurati.

“Adesso la palla passa al Governo – dichiara Deidda – che se decidesse di dare seguito all'Ordine del giorno dovrebbe prevedere contributi in conto capitale per i danni alle produzioni ed alle scorte aziendali; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo; c) la proroga, per una sola volta, e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; e) l'esonero parziale, fino a un massimo del 50%, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento".