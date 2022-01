Covid. Pd chiederà oggi in cabina di regia obbligo vaccinale

Per i membri del partito si tratta della "via maestra"

Di: Redazione Sardegna Live

Fonti del Nazareno riferiscono che nella cabina di regia di oggi pomeriggio, e nel successivo Cdm, il Pd ha intenzione di riproporre l'obbligo vaccinale "come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso".

Si tratta, chiariscono le stesse fonti, "dell'unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni".

"L'obbligo vaccinale - aveva affermato Letta i giorni scorsi - non è più rinviabile. Il Partito democratico, da sempre per la linea del rigore sanitario, chiede una discussione seria in Italia e in Europa sull'obbligo vaccinale e una decisione urgente".