Apertura al Pd? Marinaro risponde a Daga: “Non ho nessuna intenzione di candidarmi a sindaco". VIDEO

"Non credo nemmeno che ci siano i presupposti per costruire alleanze a pochi mesi dalla competizione elettorale"

Di: Cristina Tangianu e Luisella Cau

“Non ho nessuna intenzione di candidarmi a sindaco e non credo nemmeno che ci siano i presupposti per costruire alleanze a pochi mesi dalla competizione elettorale, ma ciò che succederà da qui a un paio di settimane non sono in grado di prevederlo”.

Così l’avvocato Francesco Marinaro, leader del movimento “Alghero Unita”, già candidato a sindaco nel 2012 con Pdl, Udc, Riformatori, Fli, Psd’Az e la civica Alghero per te, risponde alla richiesta di alleanza avanzata dal consigliere comunale del Pd Enrico Daga.

Quest’ultimo, infatti, dopo la lettera pubblicata da Marinaro in seguito alla terribile morte del 18enne Alberto Melone, in un post su Facebook ha invitato l’avvocato ad impegnarsi insieme a lui “per costruire un nuovo clima politico in città, con nuovi paradigmi, nuovo lessico e nuove priorità”.

“Di fronte alle tragedie che hanno colpito la nostra cittadina – aveva scritto Francesco Marinaro - è necessario comprendere a pieno il ruolo della politica locale. Occorre allora interrogarsi in ordine ai modelli che deve veicolare, soprattutto, tra i giovani, in particolare tra quelli più fragili e condizionabili, per poter svolgere al meglio la sua irrinunciabile funzione di guida”.