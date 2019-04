Consiglio regionale: dieci gruppi a guida centrodestra

Tensioni in Sardegna20Venti

Di: Redazione Sardegna Live

Dieci gruppi, compreso il Misto a maggioranza centrodestra (5 a 2), così si presenta l'Assemblea sarda dopo le prime due sedute e dopo due giorni dalla comunicazione ufficiale delle rispettive appartenenze da parte degli eletti al presidente del Consiglio Michele Pais.

Sei gruppi hanno trovato l'adesione di 30 consiglieri della coalizione vittoriosa alle elezioni. Lega (8 componenti incluso Pais), Psd'Az (7), Forza Italia (5), Riformatori (4), Fratelli d'Italia (3) e Udc (3).

In due gruppi, Pd (8) e Progressisti (8), trovano alloggio 16 componenti del centrosinistra. Progressisti che rappresentano il gruppo nato dall'unione dei tre di Campo Progressista Francesco Agus, Gian Franco Satta e Massimo Zedda, con i cinque delle civiche a sostegno dell'ex sindaco (Laura Caddeo e Diego Loi di "Noi la Sardegna"; Maria Laura Orrù di Sardegna in Comune; Antonio Piu e Francesco Stara di "Futuro in Comune").

Il Movimento 5 Stelle fa poi il suo esordio nell'Assemblea con sei consiglieri. Il gruppo Misto conta sette componenti e ospita chi vi si è iscritto, chi non aveva il numero di quattro consiglieri per costituire un gruppo, e anche chi pur potendo non lo ha voluto costituire. E' il caso di Sardegna20Venti, il movimento fondato dall'ex forzista Stefano Tunis che ha ottenuto quasi 30mila voti riuscendo a "piazzare" in Aula tre consiglieri: lo stesso Tunis, Domenico Gallus (1973 voti) e Pietro Moro (2448 voti).