Insediamento di Michele Pais. Arriva l’invito all’intero Consiglio comunale di Alghero

“Atto di amore e di orgoglio nei confronti della mia Città e di una Istituzione nella quale ho iniziato quel percorso che mi ha portato a Presiedere il Parlamento dei Sardi”

Di: Antonio Caria

Si terrà martedì 16 aprile alle 10.00, il discorso d’insediamento del nuovo presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Una seduta in cui saranno costituiti anche l’ufficio di presidenza e, subito dopo, si procederà alla composizione delle commissioni consiliari.

Si tratta della prima volta che un cittadino algherese presiede l’Assemblea. A questo proposito Pais ha deciso di invitare il Sindaco Mario Bruno e l’intero Consiglio comunale di Alghero al suo insediamento “Non come atto di cortesia, che va oltre la forma, – scrive Pais su Facebook – ma come atto di amore e di orgoglio nei confronti della mia Città e di una Istituzione nella quale ho iniziato quel percorso che mi ha portato a Presiedere il Parlamento dei Sardi”.

“Questo perché io non scordi mai – ha aggiunto – da dove sono partito e che sia da monito, nei confronti di me stesso, per non cambiare mai. Un albero senza radici, è un albero destinato a seccare. La mia Presidenza – ha concluso – sarà improntata all'insegna dell'ascolto dei Comuni, degli enti locali, che sono la frontiera più avanzata dello Stato verso i problemi dei cittadini, senza avere strumenti e risorse adeguate”.