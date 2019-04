Elezioni comunali. Centrodestra: “La coalizione si allarga”. VIDEO

Avviato tavolo tecnico su liste, programma e candidato sindaco

Di: Cristina Tangianu

“La nostra è una coalizione coesa che si sta allargando anche alle liste civiche e preparando al meglio per le elezioni comunali del 16 giungo”.

Così si presenta alla stampa la coalizione di centrodestra che racchiude Forza Italia, Psd’Az, Riformatori, Udc, Lega, Energie per l’Italia, Forza Paris, Sardegna 20 Venti, Fratelli d’Italia e liste civiche.

“E' ovvio – ha detto il consigliere di Forza Italia Nunzio Camerada -, che una coalizione così allargata deve tenere presente di quelli che sono gli indirizzi di tutti i partiti, movimenti e liste civiche. In questa prima fase si sta cercando di mettere a punto un programma comune. Dopo di che si faranno le altre valutazioni. Si sta facendo tutto in assoluta armonia. Come le migliori famiglie ci sono le i momenti di confronto e discussione e guai se non ci fossero”.

Si sta dunque lavorando alla stesura delle liste, del programma e per arrivare alla scelta definitiva del candidato sindaco della coalizione.

Il nome più gettonato è quello di Marco Tedde, anche se ancora le forze di coalizione non si sbilanciano in merito: “Di sicuro sarà il migliore uomo che la coalizione può esprimere, di sicuro deve avere delle caratteristiche importanti: deve essere una persona che abbia la capacità di poter aggregare, che abbia un consenso elettorale dimostrato”.