Quirinale, Sgarbi: "Berlusconi presidente? E' convinto di farcela"

"Se diventa presidente della Repubblica si fa probabile il voto anticipato nel 2022"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

''Berlusconi è convinto di fare il presidente della Repubblica, altro che... E io gli auguro che vada tutto bene...''. Vittorio Sgarbi ha parlato al telefono con Silvio Berlusconi per gli auguri di Natale. Il critico d'arte ha sentito un Cav determinato a giocarsi tutte le sue carte per il 'dopo Mattarella' e spera che l'ex premier possa spuntarla nonostante le tante insidie e variabili racchiuse nel segreto delle urne.

L'ex azzurro, ora deputato del Misto, va in controtendenza rispetto agli ultimi retroscena stampa secondo i quali il trasloco al Colle del leader di Forza Italia potrebbe essere una 'garanzia' per finire la legislatura alla scadenza naturale, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quei parlamentari preoccupati dalla mancata ricandidatura e di perdere lo 'scranno' in anticipo.

''Io penso tutto il contrario di quello che scrivono - dice all'Adnkronos Sgarbi-. Se Berlusconi diventa presidente della Repubblica, si fa probabile il voto anticipato, nel 2022. Con Silvio al Quirinale -insiste - si va subito alle urne ed è quindi la soluzione giusta''.