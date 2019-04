Piano del traffico. Emiliano Piras: “Operativo solo dopo la creazione di infrastrutture e servizi”

Il Consigliere comunale di “Noi con Alghero”: “Evitare disagi a cittadini e imprese”

Di: Antonio Caria

“Prima infrastrutture, servizi e periodo di sperimentazione; solo in seguito si potrà pensare ad approvare il piano”.

Il consigliere comunale di “Noi con Alghero” Emiliano Piras ha voluto riproporre il suo parere su una rivoluzione del traffico e delle aree pedonali cittadine, ma ha sempre sottolineato la necessità di una partecipazione anche del comparto commerciale.

"È necessario – queste le sue parole – che il piano del traffico diventi operativo solo dopo la creazione di infrastrutture e servizi che evitino disagi a cittadini e imprese. La creazione di un parcheggio di dimensioni importanti, come la proposta di un multipiano in piazza della Mercede, in primis e momenti di sperimentazione che permettano una raccolta di dati statistici sui flussi veicolari e pedonali che avallino le scelte della rivoluzione del traffico".

A suo modo di vedere “Sarebbe auspicabile individuare zone particolarmente antropizzate sulle quali fare un test, anche ad intervalli temporali e in base alla stagione , per valutare la risposta di residenti e turisti: il primo tratto di via Mazzini, una parte di via Gramsci, o alcune aree del lido, per esempio, consentirebbero una fotografia reale del risultato che certe scelte drastiche e definitive potrebbero portare”.