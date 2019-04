Dati sulla qualità del mare. Paola Deiana: “Necessaria la tutela”

La deputata del Movimento Cinque Stelle: “Rinnovo il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa"

Di: Antonio Caria

“Su 64 spiagge italiane monitorate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, tra il 2015 e il 2017, la media dei rifiuti ritrovati ogni 100 metri lineari di spiaggia supera i 777 oggetti, dei quali l'80% di plastica (bottiglie e sacchetti di plastica, contenitori per alimenti, cassette per il pesce in polistirolo, lenze da pesca in nylon, ecc.)".

Un problema globale come quello della plastica nei mari che è attualmente al centro dell’azione politica della deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana che, insieme alla collega Ilaria Fontana, ha commentato i dati emersi nel corso della presentazione della campagna #IOSONOMARE, lanciata dal sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo.

"Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va tutelato. I dati emersi fanno riflettere circa l'obiettivo imposto dall'Ue di definire entro il 2020 la qualità del nostro ambiente marino – sottolineano le due esponenti pentastellate -. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5 mm per chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche impattanti e pericolose”.

Una lotta ai rifiuti in mare resasi necessari anche dopo la morte del capodoglio trovato a Porto Cervo: nella pancia aveva 22 chili di plastica.

“Oggi, in occasione della Giornata del Mare, voglio rinnovare il mio impegno verso la tutela di questa inestimabile risorsa. Così come sto già facendo – ha agigunto la Deiana – continuerò a portare all'attenzione del Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al meraviglioso mondo marino”.

La deputata algherese è anche relatrice del disegno di legge Salva mare, presentato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa e approvato il 4 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri.