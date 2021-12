Nuoro senza ferrovia, Deidda (Fdi): "niente fondi dal Governo"

“Facciamo fronte comune per più risorse e più attenzione"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sulla tratta ferroviaria Nuoro/Olbia il Governo ha già dato la risposta, ma né il Governo Conte I né quello Conte 2, ma neanche il Governo Draghi ci vogliono mettere un euro e incominceranno a ragionarci solo quando si rispetterà quanto messo nero su bianco in Commissione Trasporti della Camera dopo un estenuante pressing di Fratelli d'Italia per fare chiarezza dopo le promesse dell'ex Ministro Toninelli e di altri esponenti dei partiti della maggioranza".

Lo dice Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia "Si possono usare i fondi del Pnrr? Intanto la maggioranza ha bocciato un emendamento in cui si aggiungevano nelle missioni le tratte a scartamento ridotto - attacca - Ribadisco che i fondi per le ferrovie sono insufficienti. Facciamo fronte comune e firmiamo un documento comune in cui ribadiamo la necessità di più fondi e più attenzione. Uniti possiamo farcela"