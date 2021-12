Nomine in Regione. Tre gli indagati fra cui il commissario Ats Temussi

Coinvolta nelle indagini anche l'assessora regionale del Personale Valeria Satta

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state chiuse le indagini sulla nomina di un ruolo apicale nella Regione Sardegna. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano L'Unione Sarda, la Procura di Cagliari ha notificato le contestazioni di falso per induzione e abuso d'ufficio all'assessora regionale del Personale Valeria Satta, di abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio all'attuale commissario Ares-Ats ed ex direttore generale dell'Aspal Massimo Temussi e di falso in autocertificazione a Silvia Cocco, alla quale era stato assegnato il ruolo di direttrice generale dell'assessorato al Personale nel marzo 2020.

Il quotidiano sardo, oltre a riportare l'ipotesi accusatoria spiega che l'inchiesta si basa sul possesso dei titoli necessari a ricoprire posti apicali di quel tipo nelle amministrazioni pubbliche. L'avvocato della Satta, sentito dall'Unione, ha spiegato che, "l'assessora per ruolo non è deputata a verificare i requisiti dei vari candidati".

"Letti gli atti, spiegheremo tutto al magistrato", ha aggiunto. Temussi invece, afferma che "la vicenda sembra di natura amministrativa, ma sono sereno e ho piena fiducia nella magistratura".