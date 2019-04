Poligoni sardi, ambiente e bonifiche. Corda: “Approvata la mia risoluzione”

La deputata del Movimento Cinque Stelle: “Tutelare il più possibile la salute della nostra Sardegna, dei nostri militari, dei sardi”

Di: Antonio Caria

“Oggi in Commissione Difesa è stata approvata la mia risoluzione con la quale il Governo si impegna ad adottare iniziative dirette per acquisire in modo tempestivo e sistematico tutti i dati delle attività addestrative nei poligoni sardi, con il solo obiettivo di tutelare la salute dei militari e dei cittadini che vivono attorno alle aree interessate”.

Sono queste le parole della deputata del Movimento Cinque Stelle, Emanuela Corda, che sottolinea: “Vero è che esiste già un accordo tra Stato e Regione che prevede gli osservatori ambientali (istituiti nel dicembre 2017) e l’impegno da parte del poligono militare di fornire loro tutti i dati sulle esercitazioni e indagini ambientali, ma questo sistema finora, per inerzia delle politica locale e regionale, non ha funzionato”.

“Ecco la necessità – conclude Corda – di intervenire e chiedere un controllo diretto da parte del Governo per tutelare il più possibile la salute della nostra Sardegna, dei nostri militari, dei sardi”.