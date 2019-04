Comunali 2019, venerdì Maurilio Murru presenta il piano della mobilità

Il candidato Sindaco del Movimento Cinque Stelle terrà una conferenza stampa alle 9.30 in via Grazia Deledda 69

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 5 aprile alle 9.30, nella sede di Via Grazia Deledda 69 a Sassari, la conferenza stampa del candidato Sindaco per il Movimento Cinque Stelle, Maurilio Murru, per presentare il piano integrato della mobilità per la città.