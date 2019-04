Tassa di soggiorno. Piras: “Discutibile la scelta di destinare le somme alla cura del verde”

Il Consigliere comunale: “Destinarli in gran parte alla promozione della destinazione Alghero”

Di: Antonio Caria

“Il successo di una destinazione turistica passa anche dalla ponderata scelta della gestione delle risorse ad essa indirizzate, e Alghero continua a destinare le ingenti somme della tassa di soggiorno principalmente alla cura del verde”.

Lo rimarca in una nota il consigliere comunale di “Noi con Alghero”, Emiliano Piras che sottolinea come questa sia una “Scelta quantomeno discutibile, considerato che, nella maggior parte dei comuni d’Italia, la cura del verde è considerata ordinaria amministrazione. Aggiungerei, inoltre, che Alghero non eccelle e non è certo considerata un orto botanico di lusso!”.

Piras ha posto l’accento sul fatto che “Gli introiti della tassa di soggiorno vadano destinati in gran parte nella promozione della “destinazione Alghero”, nell'organizzazione di eventi di richiamo, negli arredi urbani – non certo nella potatura degli alberi”.

“Quasi un milione di euro – ha proseguito – sono tanti, e il loro utilizzo avrebbe dovuto lasciare un segno tangibile in tutta la città e i risultati sono davvero inconsistenti. In tutte le discussioni sul bilancio ho sempre proposto emendamenti che mirassero alla modifica della ripartizione degli incassi della tassa di soggiorno a favore di una reale politica turistica, senza mai ricevere risposte dalla maggioranza”.

“L’auspicio – ha concluso Piras – è che la nuova amministrazione, e anche per questo mi impegnerò, inverta tale scelta con un impegno reale nell'investire le risorse per la filiera del Turismo che, insieme al commercio, costituisce l’ossatura del nostro tessuto economico-sociale”.