Mensa e scuolabus, sgravi per circa 300 famiglie

Gabriella Esposito: “Azioni innovative pensate ed attuate per e con le famiglie”

Di: Antonio Caria

Dopo il rinnovo integrale del parco scuolabus del Comune con mezzi comodi ed efficienti e il riequilibrio dei menù sulle tavole degli studenti con cibi locali e freschi, ecco che arriva un’altra novità: servizi totalmente gratis per il terzo figlio.

È quanto introdotto a maggioranza dal Consiglio comunale di Alghero nella seduta di sabato, con la modifica ai due regolamenti comunali.

“Giudizi positivi per i nuovi servizi di ristorazione e trasporto scolastico ad Alghero sulla base del gradimento dell'utenza – si legge in una nota -. La promozione piena dei nuovi appalti, giunge dalle stesse famiglie che usufruiscono di mensa e scuolabus, che attraverso un sondaggio loro dedicato per l'anno 2018 hanno espresso un grado di soddisfazione pari al 91,4% per lo scuolabus e dell'82% per la mensa”.

Sono circa 300 le famiglie algheresi che potranno usufruire degli sgravi dal 2019. I vecchi mezzi comunali datati e usurati sono stati totalmente rinnovati con la fornitura di 11 comodi e moderni pulmini, immatricolati tra il 2015 e 2016.

Infine è stato attivato un controllo informatizzato del servizio. “Si tratta di novità che facilitano la vita, vanno nella direzione richiesta dalla famiglie e rientrano nel più ampio progetto di "Alghero Family", un pacchetto di azioni innovative pensate ed attuate per e con le famiglie” ha sottolineato l'assessora alla Pubblica istruzione ed alla Cultura, Gabriella Esposito.