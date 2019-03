Cagliari. Paolo Truzzu candidato Sindaco per il centro destra, gli auguri di Salvatore Deidda

Il deputato sardo: “Il giusto riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi 5 anni di opposizione in Consiglio regionale”

Di: Antonio Caria

“L'indicazione del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu a candidato sindaco di Cagliari per il centrodestra è il giusto riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi 5 anni di opposizione in Consiglio regionale”.

A dirlo è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che aggiunge: “Dalla sanità all'urbanistica fino al tema della sicurezza, Truzzu non ha mai dimenticato la città di Cagliari e le sue esigenze”.

“È anche un riconoscimento – ha sottolineato – al lavoro svolto da Fratelli d'Italia Cagliari con i suoi consiglieri Pierluigi Mannino, Alessio Mereu e Antonello Floris e i suoi militanti in ogni quartiere della città”.

“Parte ora un confronto – ha concluso Deidda – con le formazioni autonomiste e identitarie civiche con cui abbiamo vinto le regionali nel rispetto ma ora andiamo a vincere e a formare una squadra fortissima”.