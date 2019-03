Il centrodestra ha scelto: Paolo Truzzu sarà il candidato sindaco a Cagliari

Era stato riconfermato consigliere regionale tra le file di Fratelli d'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Paolo Truzzu il candidato sindaco di Cagliari per la coalizione di centrodestra. L’indicazione è arrivata in queste ore dal tavolo nazionale che vede insieme Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Truzzu, 47 anni, è stato riconfermato a febbraio consigliere regionale fra le file di Fratelli d’Italia. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Il compagno di partito Sasso Deidda, deputato di Fdi, ha commentato: “L’indicazione del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu a candidato sindaco di Cagliari del centrodestra è il giusto riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi cinque anni di opposizione in Consiglio regionale. Dalla sanità all’urbanistica fino al tema della sicurezza, Truzzu non ha mai dimenticato la città di Cagliari e le sue esigenze. Parte ora un confronto con le formazioni autonomiste e identitarie civiche con cui abbiamo vinto le regionali. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”.