Olmedo, approvate le nuove tariffe 2019

Rimane azzerata la Tasi mentre la Tari non subirà nessun incremento

Di: Antonio Caria

Ieri il Comune di Olmedo ha dato il via libera alle nuove tariffe per il 2019. La gravissima situazione economico-finanziaria e la cronica scarsa liquidità, inducono l’Ente, con l’obiettivo di garantire il mantenimento dei servizi essenziali, a ricorrere costantemente all’anticipazione di tesoreria in misura sempre più elevata quantificata in circa 1 milione 500mila euro.

Come ha voluto specificare il Comune, negli ultimi due anni e mezzo, sono stati pagati oltre 250mila 000 euro di debiti fuori bilancio causati da sentenze in procedimenti in cui il Comune è rimasto contumace, per decreti ingiuntivi, pignoramenti e servizi non pagati.

Grazie a questi pagamenti, si è ridotta del 50% il debito con il Banco di Sardegna pagando al contempo gran parte dei debiti pregressi, con la speranza, viene specificato in una nota “Di evitare il dissesto finanziario dell’Ente (paragonabile al fallimento) che comporterebbe l’aumento di tutte le imposte e le tasse locali alla misura massima consentita cosi come imposto dalla legge!”

Tuttavia, per l’anno 2019, restano azzerate le aliquote della TASI, e invariata l’addizionale comunale IRPEF con una soglia di esenzione assoluta sotto i 55mila euro.

Nello stesso tempo rimarrà invariata la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del nuovo servizio per lo smaltimento dei rifiuti, sebbene sia stato previsto l’incremento dei passaggi di raccolta.

Il Consiglio comunale, per incentivare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alle cura dei beni collettivi, ha altresì approvato sgravi fiscali sul pagamento della Tari e della Tosap in favore di privati, associazioni o ditte, che si occuperanno della manutenzione e del decoro delle aree verdi urbane ovvero dei cigli delle strade comunali o vicinali ad uso pubblico.

Per contrastare la dipendenza dalla ludopatia e prevenire le sempre più gravi problematiche legate al gioco d’azzardo, sarà riconosciuta la riduzione della TARI pari al 20% del tributo dovuto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, alle attività commerciali (bar-tabacchi) che rinunciano alla installazione o dismettono i dispositivi videopoker e slot machine .

Previste, anche, agevolazioni tariffarie agli studenti e ai lavoratori fuori sede e alle attività agrituristiche.

Il Sindaco ha riferito che “Le ristrettezze di bilancio non hanno impedito di perseguire il miglioramento dei servizi offerti alla comunità e l’efficienza complessiva dell’amministrazione”.

Tra queste, l’attivazione del pagamento tramite POS, la Creazione della App Municipium, la compensazione tra debiti e crediti in favore delle associazioni che eseguono manutenzione degli edifici e strutture pubbliche, la riqualificazione delle aree verdi destinate alle famiglie e ai bambini, L’organizzazione di numerosi eventi culturali, la promozione di iniziative per il rispetto dell’ambiente e la promozione delle produzioni locali.

Segnalati anche gli interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione del polo sportivo, il miglioramento della rete idrica in collaborazione con Abbanoa tramite la sostituzione di diverse condotte urbane, la collaborazione con l’Arst per l’istituzione di apposite collegamenti con Alghero per i soli studenti di Olmedo, la promozione di Progetti culturali in favore dei diversamente abili e gli inserimenti lavorativi finanziati con risorse comunali.