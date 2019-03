Il saluto di Nicola Sanna al governatore Christian Solinas

Il primo cittadino: “Si apre ora il tempo delle scelte, da tradurre in norme e in atti di governo, per favorire lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna”

Di: Antonio Caria

Oggi Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha inviato il saluto dell'Amministrazione comunale al nuovo presidente della Regione, Christian Solinas.

“Un saluto – queste le parole di Sanna – che vuole essere anche augurio di buon lavoro per la Giunta regionale, che vede in questi giorni la sua formazione e che a breve inizierà a svolgere il suo ruolo di governo dell’isola".

“Si apre ora – ha aggiunto il primo cittadino – il tempo delle scelte, da tradurre in norme e in atti di governo, per favorire lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna, il superamento dei tanti divari che la separano dalla parte più forte e dinamica del Paese, la promozione delle tante ricchezze culturali e degli innumerevoli talenti di cui i sardi sono orgogliosi detentori”.

“Sarà un tempo, auspico, di dialogo e di confronto con le realtà locali e territoriali – conclude Nicola Sanna -. E con le amministrazioni dei Comuni sardi, nel cui novero Sassari, la città che mi onoro di rappresentare, riveste un ruolo di particolare importanza, anche nella sua duplice veste di capoluogo di Provincia più estesa d'Italia e di sede della Rete metropolitana del Nord Sardegna”.