Paolo Truzzu (Fdi): “Concorsi per dirigenti in Regione, anche il Tar blocca la sinistra”

Il consigliere regionale: “La decisione dà forza alla scelta del presidente Solinas”

Di: Antonio Caria

“Il Tar Sardegna blocca nuovamente i concorsi per Dirigenti indetti dalla Giunta Pigliaru che aveva nominato la commissione esaminatrice poco dopo aver perso le elezioni”.

Sono queste le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, che ricorda che per la seconda volta la selezione Ras salta per il non rispetto delle norme che regolano i concorsi in Regione.

“Due distinti bandi della Giunta Pigliaru per scegliere i dirigenti in Ras e all’Aspal, quando le norme prevedono che la selezione debba essere unica e successiva solo l’assegnazione degli incarichi”, così Truzzu.

“Oltre il non rispetto delle norme previste per il reclutamento del personale di fascia alta, da me denunciate, – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – colpisce anche come la Giunta di sinistra abbia continuato a procedere ostinatamente nella selezione nominando la commissione esaminatrice dopo aver perso le elezioni, azione che, quantomeno per motivi di opportunità, sarebbe stato meglio evitare”.

“La decisione del Tar dà forza alla scelta del presidente Solinas di sospendere tutte le procedure concorsuali indette a fine mandato dalla Giunta Pigliaru. La Regione va riformata e ammodernata – conclude Truzzu –, ma sempre nel rispetto delle regole, con corretti metodi di selezione e di valorizzazione del proprio personale”.