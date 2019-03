Deidda (Fdi): “Alitalia ritiene strategica la Sardegna”

Ieri il deputato sardo ha partecipato all’audizione dei commissari straordinari della compagnia aerea

Di: Antonio Caria

“Alitalia ritiene strategica la Sardegna”. A scriverlo è su Facebook il deputato sardo di Fratelli d’Italia che ieri pomeriggio ha partecipato ha partecipato all'audizione dei Commissari Straordinari di Alitalia

“Sono intervenuto per riportare quanto affermato dal presidente Christian Solinas ossia la posizione dell'Unione Europea, – ha detto Deidda – il rischio di infrazione e una situazione di stallo e perdita sia economica che di voli. Soprattutto una nuova Continuità Territoriale, più equa per gli emigrati e i non residenti”.

Lo stesso deputato ha riportato la richiesta ad Alitalia di accettare di volare senza oneri, cosi come ha fatto Air Italy.

“Ho chiesto – ha rimarcato il deputato – se c'era la volontà di iniziare un dialogo per estendere, come intenzione della nuova Amministrazione Regionale, a città come Torino, Trieste, Verona, Pescara, Bari, Catania o Palermo”.

“I commissari di Alitalia – ha aggiunto – hanno risposto che ritengono la Sardegna strategica per la compagnia e lo vogliono dimostrare. Nei fatti, come quello di aderire alla Continuità o come accettare il confronto questa mattina, da parte della Dirigenza, proprio con il nostro neo Presidente”.

“Il dialogo ci sarà e anche la volontà”, ha concluso Deidda.