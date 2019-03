Continuità territoriale Deidda (Fdi): “Bravo Presidente Solinas. Si lavora in discontinuità con Giunta precedente”

Il deputato sardo: “Il nuovo corso si vede fin da subito e fa ben sperare”

Di: Antonio Caria

“Le parole del neo Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ci confortano e vanno nella giusta direzione, come abbiamo più volte indicato al Governo. Il quale a sua volta ci ha garantito il consenso, avendo approvato, infatti, un nostro ordine del giorno e dado il sostanziale assenso ad un tavolo comune con la Regione Sardegna, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti, per concordare con l'Unione Europea nuove regole per una Continuità territoriale aerea”.

Sono queste le parole di dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Finalmente un Presidente che rispetta il patto con le forze politiche che lo sostengono e che fa squadra con i parlamentari. Parlando di un biglietto equo per gli emigrati sardi ed i non residenti e rompendo l'isolamento la cui precedente Giunta Regionale ci stava condannando. Il nuovo corso si vede fin da subito e fa ben sperare”.