Aldo Salaris (Riformatori): “Pronto per iniziare questa nuova avventura”

Il neo consigliere regionale: “Onestà, impegno e passione prima di tutto”

Di: Antonio Caria

Aldo Salaris non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura come Consigliere regionale di maggioranza. “ Eccomi qua, pronto per iniziare questa nuova avventura, prestigiosa e di grande responsabilità, quella del consigliere regionale”, queste le parole scritte sul suo profilo Facebook dal Vicesindaco e l’Assessore ai Lavori pubblici, Bilancio, Finanze, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive nel Comune di Bonorva, eletto per i Riformatori.

“Lo farò sempre al servizio della gente – ha aggiunto Salaris –, che ringrazio di cuore, del mio paese, Bonorva, al quale sono estremamente riconoscente da vice Sindaco e Assessore prima, e ora da rappresentante della massima assemblea istituzionale sarda, che ha voluto e decretato con il suo schiacciante consenso che ciò si realizzasse”.

Un pensiero è andato anche a Torralba “Paese di mia moglie, ospitale e caloroso fin da subito, per il grande sostegno datomi in questa elezione”, a Sassari, “Città nella quale ho vissuto dove svolgo la mia attività di libero professionista da quasi sedici anni”; Pozzomaggiore, Thiesi, Bonnanaro e tutto il Mejlogu “Per aver riconosciuto in me un valido amministratore locale di questo territorio per quasi quindici anni”. Salaris ha anche voluto ringraziare “Bono, Burgos con tutto il Goceano e tutti coloro che nell'intera Provincia hanno voluto darmi il loro sostegno”.

“Continuerò a svolgere la mia carica da Vice Sindaco e Assessore nel Comune di Bonorva onorando fino alla fine il mandato ricevuto quasi tre anni fa dai miei compaesani e dal mio Sindaco Massimo D'Agostino che – ha concluso ringrazio pubblicamente per la continua fiducia riposta in me. Onestà, impegno e passione prima di tutto e sempre al Vostro servizio, al servizio della nostra amata terra”.