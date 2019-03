Cittadinanza onoraria a Gigi Riva, Meo Sacchetti e Osvaldo Bevilacqua. L’opposizione non partecipa al voto

I Consiglieri di minoranza: “Calpestato il ruolo del Consiglio”

Di: Antonio Caria

I Consiglieri di opposizione del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras, Alessandro Loi , Roberto Ferrara, Michele Pais, Monica Pulina, Nunzio Camerada, Maurizio Pirisi e Donatella Marino hanno deciso di non partecipare al voto per il conferimento della cittadinanza a Gigi Riva, Meo Sacchetti e Osvaldo Bevilacqua.

“Dobbiamo rilevare con estremo rammarico – si legge nella nota dei Consiglieri – che ancora una volta il sindaco Mario Bruno, in occasione di momenti istituzionali di estremo valore, anziché coinvolgere l’intera assise, ha preferito agire in prima persona singolare calpestando definitivamente il ruolo del Consiglio”.

“Alla luce di questo grave gesto, i consiglieri comunali di opposizione, hanno pertanto deciso di non prendere parte alla votazione, pur ritenendo – concludono – che le personalità indicate per il conferimento della cittadinanza onoraria, siano sicuramente di altro profilo morale e personale”.