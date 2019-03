Forza Italia al governatore Solinas: “Queste le nostre priorità”

Ieri il Primo vertice tra la delegazione degli azzurri e il nuovo Presidente della Regione

Di: Antonio Caria

“Zona franca, continuità territoriale, sanità, legge urbanistica, vertenze aperte con lo Stato, semplificazioni, più voce ai territori”.

Queste, in sintesi, le priorità indicate dalla delegazione di Forza Italia nel corso del primo con il nuovo governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, che si è tenuto ieri vertice a Villa Devoto.

All’incontro erano presenti il coordinatore regionale, Ugo Cappellacci, il deputato Pietro Pittalis e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Per gli azzurri, occorre subito raccogliere la bandiera della zona franca, lasciata cadere con disonore dalla giunta di centro-sinistra e condurre la battaglia sia a Roma che a Bruxelles per attuare lo strumento più efficace per attenuare il divario della condizione insulare. Forza Italia è pronta a dare battaglia anche per una vera continuità aerea, che preveda il ripristino delle rotte minori e della tariffa unica:

“Siamo noi – queste le parole di Cappellacci – a chiedere all’Europa di rispettare le regole, come il regolamento 1008/2008, che tra le finalità prevede espressamente lo sviluppo economico-sociale della regione. E per un’isola, per le sue imprese, non può esistere uno sviluppo senza collegamenti efficienti”.

Un segnale forte, sempre secondo Forza Italia, deve arrivare anche per il diritto alla salute dei sardi. La delegazione ha anche chiesto anche un’attenta verifica sulla raffica di nomine e di incarichi posta in essere d in questi giorni. Particolare attenzione e ai temi del paesaggio e dell’urbanistica:

“La stagione dei finti buoni e dei presunti cattivi – hanno detto gli azzurri – è finita: il fatto che meno del 10% dei comuni abbia adeguato il PUC al PPR certifica che il piano Soru è superato. Occorre adottare subito la revisione e concentrarsi subito su una legge urbanistica che raggiunta il giusto punto di equilibrio tra la difesa del paesaggio e le esigenze dell’economia. Questo percorso politico nel suo insieme va portato avanti insieme ai Comuni, ai sindaci, ai territori: occorre una riforma che restituisca centralità a chi vive a diretto contatto con la comunità”.

Inoltre è stato suggerito anche il metodo della Giunta “itinerante”, da convocare periodicamente nei comuni e la necessità di aprire un nuova vertenza entrate. Durante l’incontro la delegazione azzurra ha chiesto al presidente Solinas di raccogliere l’appello di Paolo Palumbo, il giovane malato di SLA che combatte una battaglia eroica per rivendicare il diritto alle cure e per portare in Italia la cura Brainstorm. “La vera rivoluzione – hanno concluso gli azzurri- è quella di sognare un Sardegna che non dimentica nessuno, che non lascia soli i suoi cittadini e adoperarsi ogni giorno per questo obiettivo”.