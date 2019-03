Antonello Peru il consigliere più votato in Sardegna

L’Ufficio circoscrizionale di Sassari e l’ufficio regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari rettificano i conti

Di: Antonio Caria

Antonello Peru è il consigliere più votato in Sardegna. L’Ufficio circoscrizionale di Sassari e l’ufficio regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari hanno, infatti, “Restituito” i voti al candidato di Forza Italia.

“Un’operazione rapida e spedita – ha dichiarato l’esponente degli azzurri – che consente di riconsegnare quasi 2.200 voti mancanti dal verbale della Corte. Per questo ringrazio i funzionari degli uffici circoscrizionali che hanno provveduto a rivedere i dati incongruenti”.

Sono 5mila 741 le preferenze che sanciscono il record di consensi in Sardegna per il vicepresidente del Consiglio regionale uscente. “Un risultato che mi spinge a dare un ulteriore impulso – ha concluso Peru – per risolvere i problemi atavici del territorio e trovare nuove risposte alle esigenze dell’Isola”.