Fortza Paris rientra in Consiglio regionale. Scalas: “Commosso e orgoglioso di aver dato un contributo in questi dieci anni”

Il presidente nazionale: “A Valerio de Giorgi L'auspicio di un proficuo lavoro nei valori del partito”

Di: Antonio Caria

Arriva una buona notizia per Fortza Paris. Grazie alla definitiva convalida degli eletti, il partito di Gianfranco Scalas rientra ufficialmente in consiglio regionale.

Il Presidente nazionale non nasconde tutta la sua gioia per questo risultato. “Non posso dire altro – ha dichiarato Scalas – che sono commosso e orgoglioso di aver dato un contributo in questi dieci anni perché i valori e la bandiera biancorossa di Fortza Paris continuasse a sventolare nonostante delusioni, trabocchetti e miserie umane. Ci siamo grazie ai quasi 12000 sardi che ci hanno dato fiducia”.

Il suo ringraziamento è andato anche “A chi ha messo a disposizione il proprio impegno nel volersi candidare nelle liste del partito anche se non espressamente rappresentanti effettivi, e il partito ringrazia tutti da chi ha preso dieci a chi ha preso 1000 voti”.

“Ora – conclude – la responsabilità di operare nell'istituzione consiliare in nome e per conto di quanti hanno votato Fortza Paris spetta all'eletto Valerio De Giorgi ,cui va l'auspicio di un proficuo lavoro nei valori del partito”.