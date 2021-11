Nuoro. Soddu incontra presidente del Senato per 150 anni Grazia Deledda

Soddu: "La presidente Casellati ha voluto rinnovare la sua grande ammirazione per la figura di Grazia Deledda e il sostegno alla città per tutte le iniziative volte a onorarla"

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e il presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco sono stati ricevuti in Senato dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati in onore del 150esimo anniversario dalla nascita di Grazia Deledda.

"Essere ricevuti dalla seconda carica dello stato per parlare di Grazia Deledda e delle iniziative per il suo centocinquantesimo anniversario è per noi un motivo d'orgoglio - afferma il primo cittadino -. La presidente Casellati ha voluto rinnovare la sua grande ammirazione per la figura di Grazia Deledda e il sostegno alla città per tutte le iniziative volte a onorarla".

"Abbiamo ringraziato l'onorevole Casellati con la speranza che questo attestato di stima e attenzione di possa tradurre in una visita ufficiale in questo anno di eventi dedicati alla nostra Premio Nobel. Saremmo davvero felici di riceverla e di farle conoscere i luoghi che hanno ispirato l'opera deleddiana", conclude Soddu.