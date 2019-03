Nuovo Consiglio regionale. Fortza Paris: “Situazione al limite del paradosso”

Di: Antonio Caria

“A 15 giorni dalla data delle elezioni non si è ancora riusciti a proclamare il presidente né tanto meno gli eletti che comporranno il nuovo Consiglio Regionale”.

A dirlo è, in una nota, Fortza Paris che parla di “Una situazione al limite del paradosso che evidenzia tutta l’incapacità del sistema di affrontare le elezioni e garantire per tempo la certezza dell’esito”.

“Il paradosso – sottolinea il partito presieduto da Gianfranco Scalas – è che nonostante l’importante vittoria del polo autonomista e di centrodestra continua a governare la peggiore sinistra mai vista in Sardegna, quella di Pigliaru e dei suoi professori. E la Giunta continua a sfornare nomine e convocarsi (la prossima riunione è prevista per giovedì 14) come se non fosse cambiato niente”.

“E invece – aggiungono – nonostante nel sito istituzionale della Regione i risultati degli scrutini siano ancora fermi al dato della settimana scorsa, 1832 sezioni su 1840 per il presidente e 1825 su 1840 per le liste in Sardegna è cambiato tutto. Ed ora attendiamo – conclude Fortza Paris – che anche la Politica ne tenga conto, e si muova a dare alla Sardegna il governo scelto da cittadini”.